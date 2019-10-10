Зеленський відповів на звинувачення Порошенко

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви п'ятого презизента Петра Порошенка щодо "формули Штайнмайера". Про це він заявив на прес-марафоні, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що Порошенко забуває, що він вже не президент.

"Комунікаційно я вважаю, що наші хлопці програли. Ми дійсно не докомунікаціювали з людьми. Це помилка. У наших кроках жодної помилки не було. Помилка Порошенка в тому, що йому здається, що він може бути лідером іншого майдану. Він забуває, що він вже не президент", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Порошенко підштовхує людей, щоб вони вийшли на протест.

"Я боюсь, що це на фізичному рівні для нього є проблема. Він проти розведення. Йому здається, що з цього приводу може бути Майдан. Він підштовхує людей", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що Порошенко звинувачує Зеленського у "капітуляції України". За його словами, підписання "формули Штайнмайера" - це "російський сценарій".

Нагадаємо, що в Україні проходять масові акції протести на Майдані після підписання українскою владою "формули Штайнмайера". Зокрема, протести проходять у Києві на Майдані Незалежності.

Минулої суботи на протести у Києві прийшли більше 10 тисяч людей. Учасники заявляють, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції України.