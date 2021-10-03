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Зеленський відповів, чи будуть санкції проти олігархів чи медіа

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи будуть санкції проти олігархів чи медіа. За його словами, поки ні, але РНБО продовжує працювати.

Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

На питання про те, чи будуть санкції, він відповів: "Ні, наскільки мені відомо, сьогодні ні. Але РНБО постійно працює. Є багато питань щодо надр, не весь список з Кабміну прийшов щодо злочинців, виправляються деякі помилки".

За його словами, "недотисли" питання контрабанди.

"Не думаю, що швидко вирішим питання постачання газу. Вирішим питання постачання вугілля, думаю, це питання також підійматимуть", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив діяльність РНБО.

Раніше Зеленський позитивно оцінив роботу Ради національної безпеки і оборони.

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