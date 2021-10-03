Зеленський про діяльність РНБО: на місце ставимо зрадників держави
Фото: президент України Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський пояснив діяльність РНБО. За його словами, цей орган "ставить на місце зраднків держави".
Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
Він вважає, що до його президентства всі казали, що РНБО - "це кладовище".
"І тут запрацював орган, і виглядає достатньо потужним органом. І виглядає так: "А що вони собі дозволяють?". На місце ставимо зрадників держави. Ось, що вони собі дозволяють. Не правильно це? Нема питань. Буде після мене по-іншому, а після мене точно буде", - заявив Зеленський.