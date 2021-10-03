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Зеленський про діяльність РНБО: на місце ставимо зрадників держави

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 12:23
Зеленський про діяльність РНБО: на місце ставимо зрадників держави Фото: президент України Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський пояснив діяльність РНБО. За його словами, цей орган "ставить на місце зраднків держави".

Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

Він вважає, що до його президентства всі казали, що РНБО - "це кладовище".

"І тут запрацював орган, і виглядає достатньо потужним органом. І виглядає так: "А що вони собі дозволяють?". На місце ставимо зрадників держави. Ось, що вони собі дозволяють. Не правильно це? Нема питань. Буде після мене по-іншому, а після мене точно буде", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський позитивно оцінив роботу Ради національної безпеки і оборони.

Раніше президент ввів у дію рішення РНБО про збільшення бюджету на оборону.

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Володимир Зеленський РНБО
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