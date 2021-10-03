Зеленський про діяльність РНБО: на місце ставимо зрадників держави

Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг .

Він вважає, що до його президентства всі казали, що РНБО - "це кладовище".

"І тут запрацював орган, і виглядає достатньо потужним органом. І виглядає так: "А що вони собі дозволяють?". На місце ставимо зрадників держави. Ось, що вони собі дозволяють. Не правильно це? Нема питань. Буде після мене по-іншому, а після мене точно буде", - заявив Зеленський.