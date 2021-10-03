Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будут ли санкции против олигархов или медиа. По его словам, пока нет, но СНБО продолжает работать.

Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг .

На вопрос о том, будут ли санкции, он ответил: "Нет, насколько мне известно, сегодня нет. Но СНБО постоянно работает. Есть много вопросов относительно недр, не весь список из Кабмина пришел в отношении преступников, исправляют некоторые ошибки".

По его словам, "не додавили" вопрос контрабанды.

"Не думаю, что быстро решим вопрос поставки газа. Решим вопрос поставки угля, думаю, этот вопрос также будут поднимать", - добавил Зеленский.