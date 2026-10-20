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Зеленский призвал сенаторов надавить на Трампа, чтобы возобновить помощь Украине, - Axios

01:55 20.10.2026 Вт
3 мин
aimg Эдуард Ткач
Зеленский призвал сенаторов надавить на Трампа, чтобы возобновить помощь Украине, - Axios Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к группе сенаторов от обеих партий с просьбой надавить на администрацию Трампа, чтобы та сняла ограничения на обмен разведданными и поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам источников, в понедельник в ходе онлайн-созвона с двухпартийной группой сенаторов во главе с Томом Тиллисом и Ричардом Блюменталем, Зеленский изложил различные проблемы с которыми столкнулась Украина после встречи в Майами.

Украинский лидер рассказал, что спутниковые системы Starlink и Starshield по-прежнему остаются частично ограниченными, несмотря на заявления Белого дома об обратном.

"У нас до сих пор нет объяснения этому. К сожалению, мы слышим только разные странные истории. Это препятствует способности Украины сбивать российские ударные дроны", - сказал Зеленский.

Кроме того, за прошедшую неделю Украина трижды, в том числе в воскресенье, не получала от США предварительных предупреждений о российских баллистикой. Это в свою очередь, как считает Зеленский, говорит об ограничении обмена разведывательной информации. На данный момент Киев так и не получил объяснений от Вашингтона.

Также Зеленский заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет не дает согласия на поставку ракет-перехватчиков Patriot и ракет AIM-9x для системы ПВО NASAMS, несмотря на то, что страны НАТО уже оплатили их.

"У нас почти не осталось ракет Patriot от партнеров из США... Все это говорит о том, что было принято какое-то политическое решение, чтобы замедлить нашу поддержку. Мы хотим понять, что происходит, почему это происходит и к чему все это ведет", - сказал украинский лидер.

Помимо этого, президент Украины рассказал сенаторам детали его переговоров со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в воскресенье.

Он сообщил, что предложил посланникам прекратить удары по НПЗ России на 30 дней. Взамен украинский лидер попросил, чтобы США предоставили Украине ракеты-перехватчики Patriot, чтобы была возможность защититься от российской баллистики в течение этих 30 дней.

Зеленский добавил, что Уиткофф и Кушнер не проявили никакой заинтересованности в этой идее.

В завершении президент сказал сенаторам, что на следующей неделе он будет в Норвегии и может встретится с Уиткофф и Кушнером во вторник или среду. Затем представители Трампа могут отправиться в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Конфликт Трампа и Зеленского

Напомним, что помимо ограничений, с которыми сталкиваются Украина, между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возникла перепалка.

В частности, Трамп обвиняет Зеленского в том, что тот якобы не хочет заканчивать войну, а также заявил, что переговоры от имени Украины должен вести другой человек.

В свою очередь Зеленский сказав в одном из интервью, что судя по последним действиям, администрация Трампа подталкивает Украину к капитуляции перед Россией.

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