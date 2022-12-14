В МАГАТЭ придумали, как обезопасить ЗАЭС и ее персонал от холода

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ.

"На станции продолжаются работы по испытанию и вводу в эксплуатацию мобильных котельных на дизельном топливе, которые должны предотвратить замерзание критических систем ЗАЭС в зимний период и обеспечить обогрев рабочей среды для ее персонала", - говорится в сообщении.

Там рассказали, что котельные мощностью 1-3 МВт установлены на одном из энергоблоков, еще несколько размещены на территории станции.

Отмечается, что ЗАЭС имеет 20 стационарных аварийных дизель-генераторов, находящихся в резервном режиме и готовых обеспечивать электроэнергией, если внешнее питание будет недоступно.

Однако, как уточнили в организации, чтобы повысить способность справляться с такой потерей электроэнергии, в настоящее время в качестве меры предосторожности развертываются мобильные дизельные генераторы. Два из них уже подключены к одному блоку. Еще несколько генераторов планируется испытать, а затем подсоединить к другим реакторам.