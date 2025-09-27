Зеленский оценил, сможет ли Европа дать деньги на зарплаты украинским военным

Как отметил глава государства, первый пункт гарантий безопасности Украины - это армия. Это в свою очередь предусматривает увеличение заработной платы военным.

"Относительно усиления заработной платы во время сеасеfire, во время, когда есть присутствие, соответственно, наших партнеров, то есть есть гарантии безопасности для Украины, то в это время гарантии безопасности нужно финансировать нашу армию. Заработная плата - это большой объем денег. Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество наших Вооруженных сил", - сказал президент.

Зеленский добавил, что вопрос дополнительных денег для заработной платы украинских воинов поднимается и уже понимается европейским партнерами.

"Это вопрос, в принципе, не только для них, но и для различных институтов. Пока просто о результате рано говорить", - подчеркнул он.

На вопрос о том, какие есть шансы для того, что Европа поможет Украине с финансированием, Зеленский ответил: "Шансы есть".