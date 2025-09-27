RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский оценил, сможет ли Европа дать деньги на зарплаты украинским военным

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Юрий Дощатов

Европейские партнеры понимают важность вопроса о дополнительных деньгах для заработной платы украинских воинов. Есть шанс, что Украине помогут с финансированием.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос РБК-Украина.

Как отметил глава государства, первый пункт гарантий безопасности Украины - это армия. Это в свою очередь предусматривает увеличение заработной платы военным.

"Относительно усиления заработной платы во время сеасеfire, во время, когда есть присутствие, соответственно, наших партнеров, то есть есть гарантии безопасности для Украины, то в это время гарантии безопасности нужно финансировать нашу армию. Заработная плата - это большой объем денег. Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество наших Вооруженных сил", - сказал президент.

Зеленский добавил, что вопрос дополнительных денег для заработной платы украинских воинов поднимается и уже понимается европейским партнерами.

"Это вопрос, в принципе, не только для них, но и для различных институтов. Пока просто о результате рано говорить", - подчеркнул он.

На вопрос о том, какие есть шансы для того, что Европа поможет Украине с финансированием, Зеленский ответил: "Шансы есть".

 

Повышение зарплат для военных

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что планирует обратиться к европейским партнерам с просьбой помочь финансово в вопросе повышения денежного обеспечения для украинских военных.

Также министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина ведет переговоры о направлении помощи партнеров на финансирование Сил обороны. В частности, речь идет о повышении заработных плат военнослужащих.

Марченко отмечал, что проект госбюджета предусматривает продолжение войны в течение 2026 года.

Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЗарплата в Украине