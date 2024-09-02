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Зеленский оценил, возможно ли сейчас вернуть контроль над ЗАЭС военным путем

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У Украины, вероятно, пока нет возможности вернуть под контроль Запорожскую атомную электростанцию в рамках боевых действий. В этом вопросе сейчас предпринимаются политические шаги.

Об этом на брифинге в Запорожье заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается возвращения ЗАЭС, то сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу таких возможностей, а те, которые, наверное, есть, они опасны", - отметил глава государства. 

По его словам, Украина считает, что станцию необходимо возвращать под контроль политическим путем. И сейчас этот вопрос поднимается на всех площадках. 

Зеленский уточнил, что вопросом деоккупации ЗАЭС занимается гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В ближайшее время он посетит Энергодар и Запорожскую АЭС. После этого Гросси намерен посетить Киев. 

Также, как добавил президент, Украина работает, чтобы на ЗАЭС была ротация команды МАГАТЭ, поскольку это более безопасно. 

"По крайней мере мы с вами понимаем информацию. Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности все же там за МАГАТЭ сегодня. Я знаю, что он (Гросси - ред.) должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности, и мы будем обсуждать следующие действия", - рассказал глава государства.

Что предшествовало

Стоит заметить, что российские оккупанты контролируют Запорожскую атомную электростанцию практически с самого начала полномасштабного вторжения.

Враг неоднократно устраивал там провокации с целью обвинить Украину. При этом эксперты МАГАТЭ часто слышат в районе станции взрывы и стрельбу.

В частности, в конце июня стало известно, что возле Запорожской АЭС была разрушена станция наружного радиационного мониторинга.

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