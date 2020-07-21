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У Луцьку невідомий захопив автобус із заручниками

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 10:44
У Луцьку невідомий захопив автобус із заручниками
Фото: місце події (konkurent.ua)
Автор: Юлія Струк

У чоловіка при собі зброя та вибухівка

У центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками. При собі невідомий має вибухівку та зброю.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у своєму Facebook.

Вказано, що в області ввели оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.

Місцеве видання "Волинські новини" інформує, що очевидці чули постріли. Перед драмтеатром знаходиться автобус із пошкодженими вікнами.

На місці працюють декілька екіпажів поліції та вибухотехніки.

Фото: місце події

Зазначається, що наразі кількість заручників невідома та чітких вимог чоловік не висловлює. При цьому деякі ЗМІ повідомляють, що у заручниках перебувають 20 людей.

У поліції інформують, що чоловік опублікував у соцмережах пост з невдоволенням системою. Правоохоронці ж ведуть перемовини та намагаються обмежити доступ цивільних у центральну частину міста.

Мешканців та гостей міста просять поставитись із розумінням та заради власної безпеки не йти та не їхати у центр Луцька.

Близько 10:10 у центрі міста пролунала автоматна черга.

Нагадаємо, в кінці лютого в Приморському райсуді Одеси обвинувачений з гранатою захопив у заручники двох суддів.

Як писало РБК-Україна раніше, в Краматорську Донецької області чоловік з гранатою захопив у заручники жінку з її дочкою.

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