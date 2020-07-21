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У захопленому в Луцьку автобусі перебуває 20 заручників

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 11:07
У захопленому в Луцьку автобусі перебуває 20 заручників
Фото: автобус, який захопили (konkurent.ua)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Нападник озброєний

За попередніми даними у захопленому автобусі в Луцьку перебуває 20 заручників. Чоловік озброєний.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у відділі комунікації ГУПН Волинської області.

Про захоплення автобусу із заручниками стало відомо із звернення на гарячу лінію.

"Він (нападник, - ред.) говорив про якісь вимоги, говорив через соцмережі. Ми зараз моніторимо соцмережі. Наразі така інформація. Що в нього при собі поки, що невідомо, але те, що він озброєний - це точно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у зв'язку з захопленням автобуса в області ввели оперативний план "Заручник". Правоохоронці ведуть переговори і намагаються обмежити доступ цивільних в центральну частину міста.

Відзначимо, раніше в центрі Москви захопили заручників у відділенні банку, один з відвідувачів почав погрожувати вибухом і вимагати заблокувати двері в відділенні.

Крім того, в лютому в Краматорську чоловік з гранатою захопив у заручники жінку з її дочкою, погрожуючи всіх підірвати.

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