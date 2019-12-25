ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У РФ вважають виплату Україні 3 млрд доларів "краплею в морі" порівняно з ризиками

Новини » В світі     25.12.2019 - 11:38
У РФ вважають виплату Україні 3 млрд доларів "краплею в морі" порівняно з ризиками
Фото: Дмитро Козак (РИА Новости)

У РФ вважають цю суму непорівнянної з потенційними ризиками

Віце-прем'єр Росії Дмитро Козак заявив, що виплата "Газпромом" Україні 3 млрд доларів в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу є "краплею в морі" у порівнянні з потенційними ризиками для РФ. Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, потенційні грошові претензії до Росії могли б бути набагато вище.

"Передбачити, наскільки хто виграв не може ні Україна, ні ми. Однозначно можна сказати, що 2,9 млрд доларів, які ми заплатимо виконання вже набрало чинності рішення суду - це крапля в морі порівняно з тими претензіями, потенційними ризиками, які могли б бути до Росії. Ці суми були б набагато вище", - сказав Козак.

Нагадаємо, раніше помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що результатам газових переговорів російська сторона погодилася виплатити Україні 3 мільярди доларів. Він також уточнив, що російський "Газпром" буде виплачувати борг грошима, а не газом, як обговорювалося раніше.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не поступається нічим в газових переговорах.

Глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус заявив, що 3 мільярди від Росії можуть витратити на кілька цілей. Зокрема, на погашення кредитів, збільшення обсягів видобутку газу і поповнення бюджету.

Кабмін зібрався на екстрене засідання щодо газових питань У Держдумі анонсували "широку зустріч" представників парламентів РФ і України
Новини України Російська Федераціягазовые переговоры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся