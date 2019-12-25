У РФ вважають виплату Україні 3 млрд доларів "краплею в морі" порівняно з ризиками

Фото: Дмитро Козак (РИА Новости)

У РФ вважають цю суму непорівнянної з потенційними ризиками

Віце-прем'єр Росії Дмитро Козак заявив, що виплата "Газпромом" Україні 3 млрд доларів в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу є "краплею в морі" у порівнянні з потенційними ризиками для РФ. Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, потенційні грошові претензії до Росії могли б бути набагато вище.

"Передбачити, наскільки хто виграв не може ні Україна, ні ми. Однозначно можна сказати, що 2,9 млрд доларів, які ми заплатимо виконання вже набрало чинності рішення суду - це крапля в морі порівняно з тими претензіями, потенційними ризиками, які могли б бути до Росії. Ці суми були б набагато вище", - сказав Козак.

Нагадаємо, раніше помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що результатам газових переговорів російська сторона погодилася виплатити Україні 3 мільярди доларів. Він також уточнив, що російський "Газпром" буде виплачувати борг грошима, а не газом, як обговорювалося раніше.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не поступається нічим в газових переговорах.

Глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус заявив, що 3 мільярди від Росії можуть витратити на кілька цілей. Зокрема, на погашення кредитів, збільшення обсягів видобутку газу і поповнення бюджету.