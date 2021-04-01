Зеленський відреагував на стягування російських військ: готові до будь-яких провокацій

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що Росія стягує війська до українського кордону . За його словами, армія готова до будь-яких провокацій.

Про це йдеться у повідомленні на його офіційній сторінці в Facebook .

За його словами, нарощування російських військ на кордоні з Україною є "грою м'язами" в форматі військових навчань, при яких можливі провокації.

"Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас - тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності. Наша армія - це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава - це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", - підкреслив Зеленський.