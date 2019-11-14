Зеленський відреагував на прийняття законопроекту про ринок землі

Президент Володимир Зеленський подякував за прийняття у першому читанні законопроекту про відкриття ринку землі. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Як він зазначив, депутати таким чином "відмінили дійсно економічне рабство".

"Хочу подякувати кожному нашому депутату від "Слуги народу". Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, що ви відмінили дійсно економічне рабство", - сказав він.

Зеленський вважає, що з прийняттям цього закону "кожен українець стане власником своєї землі".

Нагадаємо, вчора законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення під номером 2178-10 підтримали 240 депутатів, проголосували проти 52 депутати, утримались 57 депутатів. Таким чином, законопроект був прийнятий за основу. Зокрема, з фракції "Слуга народу" відкриття ринку землі підтримали 227 депутів.

У той же день під Радою протестували декілька сотень людей з вимогою не відкривати ринок землі.

Також у Раді більшість політичних сил, крім "Слуги народу", відмовлялись голосувати і заблокували трибуну для виступів.