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Зеленський відреагував на останні втрати на Донбасі

Новини » Політика    05.07.2019 - 12:25
Зеленський відреагував на останні втрати на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Загинули двоє бійців ООС - солдат Олег Жуков та старший солдат Едуард Лобода

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з загибеллю двох українських військових на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, загинули двоє бійців ООС - солдат Олег Жуков та старший солдат Едуард Лобода.

"Важко підібрати слова співчуття для родин, скажу лише, що Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, у цьому немає сумнівів!" - прокоментував Зеленський.

Зеленський відреагував на останні втрати на Донбасі

Зазначимо, що за даними ООС, бойовики на Донбасі сьогодні здійснили 30 обстрілів, в результатів яких загинув один військовий та ще шестеро бійців отримали поранення.

РБК-Україна писало, що раніше Зеленський, коментуючи розведення військ в Станиці Луганській, висловив надію, що це початок завершення гарячої фази війни на Донбасі.

Крім того, президент після проведеної зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його головним завданням є завершення війни і повернення українських анексованих територій.

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