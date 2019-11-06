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В Україні відремонтують 16 пунктів пропуску

Новини » Політика     06.11.2019 - 12:40
В Україні відремонтують 16 пунктів пропуску
Ілюстративне фото (facebook.com/SFSofUkraine)

Роботи на 3 пунктах пропуску будуть вестися за рахунок кредиту Польщі

В Україні у 2020 році побудують та реконструюють 16 прикордонних пунктів пропуску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, наступного року в Україні проведуть будівництво та реконструкцію пунктів пропуску "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Ягодин", "Устилуг", "Могилів-Подільський", "Кучурган", "Рені", "Порубне", "Красноїльськ", "Бачівськ", "Нові Яриловичі".

Крім того, роботи на 3 пунктах пропуску будуть проведені за рахунов кредиту від Польщі, а саме на ПП "Краковець", "Рава-Руська" та "Шегині".

КПП

Фото: в Україні відремонтують 16 пунктів пропуску (t.me / oleksiihoncharenko)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області тимчасово припинить роботу контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак". Пункт пропуску тимчасово закриють через виконання будівельних робіт. Пропуск громадян на КПВВ "Каланчак" не буде здійснюватися з 7 по 15 листопада.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що облаштування пунктів пропуску на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом не свідчить про те, що уряд планує відновити сполучення з півостровом. Гончарук зазначив, що облаштування пунктів пропуску спрямоване на покращення умов для пасажирів.

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