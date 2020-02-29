Зеленський відправляє у відставку Гончарука через Коломойського, - "Дзеркало тижня"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук був викликаний до президента Володимира Зеленського 28 лютого, де під час зустрічі серед іншого Зеленський задав Гончаруку питання про рішення Кабінету міністрів про зміну глав трьох енергокомпаній, включаючи "Центренерго", якими управляла довірена особа Ігоря Коломойського. Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на джерело з Офісу президента.

За даними видання, Зеленський повідомив про те, що Коломойський був вкрай незадоволений цими кадровими змінами, і поцікавився причинами, які спонукали прем'єр-міністра Гончарука їх здійснити.

У відповідь Олексій Гончарук заявив, що йому незрозуміла генеральна лінія: то ми боремося з Коломойським, то ми не боремося з Коломойським, то ми покращуємо відносини з МВФ, то ми їх псуємо.

"Якщо я щось неправильно розумію, так може тоді я пішов? (у відставку - ред.)", - поставив питання, за словами джерела, прем'єр-міністр президенту Зеленському.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації. Рішення про зміну менеджменту підприємств прийнято Фондом держмайна, щоб прискорити підготовку цих підприємств до приватизації. Збитки "Центренерго", за підсумками 2019 року можуть складати 2,5 млрд.

За даними "Дзеркала тижня", на підприємстві "Центренерго" після виборів у 2019 році працювало відразу кілька схем - по поставкам вугілля і по електроенергії. На "Центренерго" поставляли вугілля (як підозрюється, з Білорусі, Росії та непідконтрольних територій Донбасу) численні фірми-прокладки. Паралельно йшли поставки електроенергії за зниженим тарифом на феросплавні комбінати, що входять в орбіту впливу Коломойського (зокрема, Нікопольський комбінат). Говорили також про підготовку приватизації "Центренерго" на користь Коломойського.

Новим главою держпідприємства став Олександр Корчинський, в минулому - виконуючий обов'язки директора "Рівнетеплоенерго" і гендиректор компанії "ТехНова" (виробництво теплової енергії). А також екс-директор компанії "Укртеплоенерго". Через зміну керівництва, прогнозує видання, Коломойський ризикує повністю втратити контроль над енергокомпанією.

Нагадаємо, раніше в ряді ЗМІ з'явилася інформація про нібито можливе призначення Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України.

Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з Сергієм Тігіпком щодо роботи в уряді. Однак, за словами президента, на сьогодні він проводить співбесіди з "багатьма людьми".