Зеленський скасував указ Порошенка про призначення члена Нацради

Президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Про це йдеться на сайті президента.

Раніше п'ятий президент Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а до цього звільнив голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка.

"Скасувати указ президента України від 4 травня 2019 року № 187 "Про призначення В.Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться у повідомленні.

Вчора президент перепризначив Валерія Сушкевича уповноваженим президента з прав людей з інвалідністю та Вадима Свириденка уповноваженим президента з питань реабілітації учасників бойових дій.

Раніше повідомлялось, що вчора президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олени Зеркаль заступницею глави Адміністрації президента. Однак, пізніше указ Зеленського зник з сайту президента. Джерела РБК-Україна в АП повідомили, що Зеркаль відмовилася від посади заступника глави АП Андрія Богдана. Пізніше Зеленський скасував свій указ про призначення Зеркаль.