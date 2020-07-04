Зеленський про особливий статус Донбасу: від України ніхто не може нічого вимагати

У суботу, 4 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, у тому числі, прийняття закону про особливий статус Донбасу.

Про це він сказав на брифінгу під час відкриття реконструйованого стадіону школи №1 у місті Южне в Одеській області, передає РБК-Україна.

"По-перше, ніхто від України нічого не може вимагати, ми - незалежна країна. Мені здається, що тут всім потрібно попрацювати над риторикою. Тим більше, що це міжнародна вже риторика", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Spiegel писало, що Кремль на зустрічі політичних радників вимагатиме від України до 6 липня представити законопроект про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Як раніше повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, особливий статус окупованого Донбасу можливий, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення.

Відзначимо, за підсумками зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" російська сторона заявила, що говорити про прорив в переговорах з Донбасу навряд чи можливо.

Також РБК-Україна писало, що РФ взяла паузу для відповіді на позицію України, Франції та Німеччини щодо виконання рішень Паризького саміту лідерів держав Нормандського формату.