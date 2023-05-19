Украина, Китай и санкции против РФ: что на повестке саммита G7

Лидеры стран G7 проведут трехдневный саммит в Хиросиме 19-21 мая. Среди главных вопросов повестки дня – война в Украине, ядерная угроза, отношения с Китаем. Союзники планируют ужесточить ограничения на торговлю с РФ и принять меры против обхода санкций. На саммите ожидается выступление президента Владимира Зеленского.

РБК-Украина собрало все, что известно о переговорах "Группы семи" в Японии.

Главное о саммите

49-я встреча лидеров стран G7 состоится под председательством премьера Японии Фумио Кисиды с 19 по 21 мая в Хиросиме.

Участники саммита:

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

президент Франции Эммануэль Макрон;

канцлер Германии Олаф Шольц;

премьер-министр Великобритании Риши Сунак;

премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

президент США Джо Байден;

руководители Евросоюза - Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

На саммит приглашены в качестве гостей представители Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Южной Кореи, Коморских островов, Островов Кука, Индонезии.

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на переговоры G7 лично от премьер-министра Японии во время его визита в Киев.

Фото: саммит в Японии пройдет под председательством премьера Фумио Кисиды (facebook.com/G7)

Повестка дня

Лидеры ведущих экономик мира намерены обсудить глобальные угрозы международному порядку, в том числе проблемы, с которыми столкнулся мир на фоне российской агрессии против Украины.

Вопросы повестки дня переговоров:

ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия;

региональные проблемы;

энергетическая и продовольственная безопасность;

экономическая безопасность;

изменения климата;

здравоохранение;

развитие технологий, цифровизация;

права человека.

Особое внимание на саммите будет уделено региональным вопросам. Это как война в Украине, так и отношения с Китаем и странами Глобального Юга.

Чего ждать Украине

"Группа семи" планирует выпустить отдельное заявление по Украине с осуждением российской агрессии и призывом немедленно вывести войска с украинской территории.

В частности, лидеры стран G7 поднимут вопрос о международном мирном саммите. Ранее его продложил провести Владимир Зеленский для продвижения украинского "мирного плана" по прекращению войны из 10 пунктов.

Также на саммите в Японии будет идти речь о выделении G7 новой экономической помощи Украине.

Напомним, по результатам встречи министров финансов и руководителей центральных банков "Группы семи" стало известно об увеличении финансовой помощи Украине до 44 млрд долларов в 2023 – начале 2024 года.

Фото: Экономическая поддержка Украины обсуждалась на переговорах министров финансов G7 (Getty Images)

Кроме того, японское правительство на саммите инициирует дискуссию по восстановлению и реконструкции украинской инфраструктуры.

Фумио Кисида пригласит членов украинского правительства для обмена технологиями, которые помогут восстановить страну после разрушений.

На встрече "Большой семерки" будет обсуждаться и тема "мирных переговоров". Президент приглашенной Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет поднять данный вопрос в Хиросиме. Он в очередной раз выразил желание выступить посредником между Украиной и Россией для "мирного урегулирования конфликта".

Ужесточение санкций против РФ

Согласно заявлению на сайте саммита, страны "Группы семи" отреагировали единым фронтом на агрессию РФ против Украины. G7 и в дальнейшем продолжит поддерживать Украину и продвигать санкции в отношении страны-агрессора.

По итогам встречи могут быть усилены санкции в сфере энергетики и экспорта товаров в РФ. Данные ограничения направлены на подрыв будущего производства энергии в России и сдерживание торговли, поддерживающей российскую армию.

Еще одной темой для обсуждения станет торговля РФ алмазами. Участники переговоров рассмотрят варианты, как ее отслеживать, с целью введения санкций на более позднем этапе.

Также G7 может запретить импорт российского газа по трубопроводам, работа которых ранее была приостановлена или сокращена. Санкции в основном будут касаться поставок газа в Польшу и Германию.

Представители G7 должны согласовать позиции, как противодействовать попыткам РФ уклониться от санкций через импорт товаров из третьих стран.

Несколько западных СМИ анонсировали, что союзники в Хиросиме могут рассмотреть изменения в санкционных правилах. Так, американская сторона выступила за введение полного запрета на ввоз товаров в Россию, если только они не будут занесены в специальный список исключений, но ряд-стран партнеров были против такого подхода.

Накануне саммита советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты не ожидают от встречи "Группы семи" всеобъемлющего запрета на экспорт в РФ.

По его словам, лидеры стран сосредоточатся на вопросах контроля соблюдения санкций и их обхода. G7 в основном будет рассматривать вопросы послевоенного восстановления Украины, отметил Салливан.

Ядерная угроза

Местом проведения саммита неслучайно был выбран город Хиросима, где в 1945 году произошла разрушительная ядерная катастрофа. По мнению премьера Японии, это наиболее подходящее место для того, чтобы показать приверженность делу мира в условиях кризиса из-за растущей новой ядерной угрозы.

"Япония хотела бы продемонстрировать твердую решимость G7 категорически отрицать военные агрессии, любые угрозы применения ядерного оружия, а также попытки свержения международного порядка, имеющие историческое значение", - подчеркнул председатель саммита.

Ожидается, что правительство Японии предложит участникам встречи подписать документ о необходимости ускорения ядерного разоружения и недопустимости распространения ядерного оружия.

Китайский вопрос

Часть коммюнике G7 будет посвящена отношениям с Китаем и странами Индо-Тихоокеанского региона.

Лидеры стран Группы готовятся обнародовать план противодействия Китаю в борьбе за глобальное экономическое влияние.

Анонсированная стратегия "Большой семерки" предусматривает шаги по уменьшению чрезмерной зависимости цепей поставок от китайского производства, в том числе за счет партнерства с так называемыми странами средней полосы (Бразилия, Вьетнам, ЮАР и Казахстан).

Одной из мер может стать и контроль за инвестициями в Китай, чтобы противостоять экономическому давлению Пекина на другие страны.

Зеленский на саммите G7

Глава Украины получил приглашение на саммит от японского премьера Фумио Кисиды во время его визита в Киев 21 марта 2023.

Выступление Владимира Зеленского перед "Группой семи" было запланировано в онлайн-формате, как это было в прошлом году на саммите в Германии.

Однако за день до старта переговоров появилась информация, что украинский лидер может отправиться в Японию и присутствовать на саммите лично.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в комментарии японскому изданию Kyodo сообщил, что окончательное решение о формате участия Владимира Зеленского на встрече лидеров G7 будет зависеть от военной обстановки.

В то же время глава японского правительства Кисида заявил, что президент Украины, вероятно, не поедет в Хиросиму. Его выступление перед участниками саммита ожидается в режиме онлайн в воскресенье, 21 мая.