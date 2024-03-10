Орбан после встречи с Трампом сказал, что тот "не даст ни копейки" Украине

У американского экс-президента Дональда Трампа якобы есть план завершения войны РФ против Украины, но он не собирается финансировать поддержку украинцев в случае возвращения к власти после выборов в США.

Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью венгерскому телевидению.

Интервью было записано после визита Орбана во Флориду, где он встретился с Трампом как кандидатом в президенты США. По словам Орбана, Трамп ему якобы рассказал, что имеет "подробные миротворческие планы" по поводу войны РФ против Украины. Однако содержание этих планов венгерский премьер не рассказал, отметив лишь, что они совпадают с позицией Будапешта.

Но, как рассказал Орбан, в случае победы на выборах Трамп не намерен поддерживать Украину.

"Если Америка не даст денег, сами европейцы не смогут профинансировать эту войну и тогда война закончится", - объяснил логику Трампа венгерский премьер.

Более того, по словам Орбана, Трамп не планирует помогать Европе с усилением обороны, о чем сам американский экс-президент неоднократно заявлял публично.

Встреча Орбана с Трампом

Вчера Орбан сообщил, что встречался с Трампом во Флориде. После встречи венгерский премьер опубликовал комплиментарное сообщение в соцсети X, где заявил, что миру "нужны лидеры, которые могут принести мир".

"Вернитесь и принесите нам мир, господин президент", - написал Орбан.

Эту встречу подверг критике президент США Джо Байден. Его критика касалась прежде всего Трампа, поскольку тот встретился с европейским лидером, стремящимся к диктатуре.

Отношение Трампа и Орбана к войне в Украине

Премьер-министр Венгрии занимает антиукраинскую позицию и неоднократно делал заявления, дискредитирующие Украину. К примеру, в ноябре 2023 года он заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя.

Трамп со своей стороны регулярно призывает к завершению войны в Украине и обещает сделать это в случае победы на предстоящих президентских выборах. С этой целью он хочет сесть за стол переговоров с лидерами РФ и Украины.

Также Трамп неоднократно предлагал Украине отдать временно оккупированные территории России.

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