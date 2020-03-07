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Зеленський пояснив причини перестановки в Кабміні

Новини » Політика     07.03.2020 - 13:46
Зеленський пояснив причини перестановки в Кабміні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський стверджує, що кадрові зміни не вплинуть на курс України

Президент України Володимир Зеленський пояснив кадрові зміни в уряді відсутністю ефективності та результативності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави Bloomberg.

За словами Зеленського, він повинен був відреагувати на ефективність роботи уряду.

"Коли ви робите такі глибокі зміни в країні, ви не можете програти. Справа не у ваших особистих рейтингах, не в тому, що вас можуть вигнати з влади, а в тому, що в України, можливо, більше не буде шансу зробити ці зміни", - пояснив він.

Глава держави наголосив, що кадрові перестановки в уряді не вплинуть на курс України. Він додав, що українська влада і надалі націлена на виконання реформ, співпрацю з Міжнародним валютним фондом та впровадження земельної реформи.

"Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно", - заявив президент.

Нагадаємо, 4 березня під час позачергового засідання Верховна рада відправила у відставку Кабмін під головуванням Олексія Гончарука. Того ж дня парламент призначив Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України.

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