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Залишилося два кандидати. Зеленський днями призначить нового прес-секретаря

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Київ, Середа 23 червня 2021 12:07
Залишилося два кандидати. Зеленський днями призначить нового прес-секретаря Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Відбір нового прес-секретаря для президента Володимира Зеленського вже на фінальному етапі. Рішення може бути прийнято сьогодні-завтра.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

"Вибір між Олександром Бондаренком і Сергієм Никифоровим. Набагато більше шансів у Никифорова", - уточнив співрозмовник.

Відзначимо, журналіст Сергій Никифоров на сьогодні працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24". Олександр Бондаренко був ведучим політичної програми "Точка зору" на "Громадському радіо", працював в українській службі ВВС, а також на телеканалі "Україна".

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Нагадаємо, колишній прес-секретар президента Юлія Мендель пішла з посади, але залишається в команді Офісу радником з міжнародних комунікацій.

Вона була призначена в червні 2019 року після перемоги в конкурсі, на який подавалися майже 4 000 кандидатів.

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