Залишилося два кандидати. Зеленський днями призначить нового прес-секретаря
Відбір нового прес-секретаря для президента Володимира Зеленського вже на фінальному етапі. Рішення може бути прийнято сьогодні-завтра.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
"Вибір між Олександром Бондаренком і Сергієм Никифоровим. Набагато більше шансів у Никифорова", - уточнив співрозмовник.
Відзначимо, журналіст Сергій Никифоров на сьогодні працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24". Олександр Бондаренко був ведучим політичної програми "Точка зору" на "Громадському радіо", працював в українській службі ВВС, а також на телеканалі "Україна".
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Нагадаємо, колишній прес-секретар президента Юлія Мендель пішла з посади, але залишається в команді Офісу радником з міжнародних комунікацій.
Вона була призначена в червні 2019 року після перемоги в конкурсі, на який подавалися майже 4 000 кандидатів.