RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський побоюється, що США навмисно роздувають загрозу вторгнення Росії, - Politico

Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський побоюється, що США можуть навмисно роздувати загрозу вторгнення Росії. Зокрема, щоб підготувати грунт для укладення угоди з Кремлем по Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Politico.

Видання пише, що ще в листопаді 2021 року Зеленський бив на сполох і говорив про загрозу російського вторгнення, але останнім часом "прагне випромінювати спокій".

За словами джерел Politico, близьких до президента України та його команди, зміна настроїв Зеленського пов'язана зі зростаючим роздратуванням щодо адміністрації президента США Джо Байдена. Зокрема, після того, як Держдеп відкликав сім'ї дипломатів, що ще більше залякує українців і позначається на фінансових ринках.

Більше того, одне з джерел відзначило, що Зеленський побоюється, що США навмисно роздмухують загрозу з боку президента Росії Володимира Путіна, щоб Вашингтон мав політичний простір для укладання угоди з Кремлем. Наприклад, щодо надання Москві більшого контролю над Донбасом. Адміністрація Байдена давно заперечує такі плани.

Нагадаємо, напередодні на прес-конференції для іноземних ЗМІ Зеленський заявив, що Україні не потрібна паніка, але згідно з публікаціями західних видань складається враження, що "в країні вже їздять танки і проходить мобілізація".

Докладніше ознайомитись із заявами президента можна у матеріалі РБК-Україна.

У грудні 2021 видання AP писало, що США можуть тиснути на Україну для часткового надання автономії Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиВторгнення Росії до України