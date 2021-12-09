ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США можуть тиснути на Україну для часткового надання автономії Донбасу, - AP

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 09 грудня 2021 09:52
США можуть тиснути на Україну для часткового надання автономії Донбасу, - AP Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

США можуть почати чинити тиск на Україну, щоб вона офіційно поступилася частиною автономії Донбасу. Йдеться про контроль охорони здоров'я, поліції та шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

За даними агентства, "завдання президента США Джо Байдена полягає в тому, щоб спонукати Київ прийняти деякі рішення на сході України, при цьому не створюючи враження, що він поступається Путіну".

"Представники адміністрації (США) припустили, що США будуть чинити тиск на Україну, щоб та офіційно поступилася частиною автономії землям на сході України", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про дозвіл регіону Донбасу контролювати власну охорону здоров'я, поліцію і школи.

Нагадаємо, Байден цього тижня зателефонує Зеленському за результатами саміту з Путіним.

Зазначимо, 7 грудня пройшов саміт Байдена та Путіна. Розмова тривала понад 2 години. Про те, як пройшли переговори та про що домовилися лідери США та Росії - у матеріалі РБК-Україна

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Донбас Україна
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку