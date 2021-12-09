США можуть тиснути на Україну для часткового надання автономії Донбасу, - AP

США можуть почати чинити тиск на Україну, щоб вона офіційно поступилася частиною автономії Донбасу. Йдеться про контроль охорони здоров'я, поліції та шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Associated Press .

За даними агентства, "завдання президента США Джо Байдена полягає в тому, щоб спонукати Київ прийняти деякі рішення на сході України, при цьому не створюючи враження, що він поступається Путіну".

"Представники адміністрації (США) припустили, що США будуть чинити тиск на Україну, щоб та офіційно поступилася частиною автономії землям на сході України", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про дозвіл регіону Донбасу контролювати власну охорону здоров'я, поліцію і школи.