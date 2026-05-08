Зеленский: Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России"

"Сегодня День памяти и победы над нацизмом. День, когда вся Европа отмечает завершение самой страшной войны ХХ века - войны, после которой должен был бы быть только настоящий мир. Именно так тогда мечталось, когда пушки Второй мировой начали замолкать", - сказал президент.

Он напомнил, что та война превратила украинскую землю в поле жестоких сражений, издевательств на оккупированной территории, массового уничтожения людей и жизни.

По словам Зеленского, потери украинского народа были одними из крупнейших во Второй мировой. И вклад украинцев в поражение нацистов тоже один из крупнейших.

Ведь миллионы украинцев в составе различных армий государств Антигитлеровской коалиции боролись против нацизма. Также миллионы украинцев были среди победителей, "сделав все возможное, чтобы тотальное зло проиграло".

Впрочем, как подчеркнул президент, через 81 год Украина снова вынуждена бороться со злом, которое основано на аналогичной идеологии ненависти.

"К сожалению, через 81 год мы снова вынуждены останавливать зло - тоже тотальное, которое не приносит ничего, кроме руин и издевательств, и которое основано на аналогичной идеологии ненависти. Обновленная версия нацизма, имеющая маркировку: "сделано в России", - заявил глава государства.

Он добавил, что преодолеть российскую агрессию сегодня может и должен объединенный свободный мир.

"Защита жизни людей и свободы народов от Путина - это абсолютно достойное чествование памяти тех, кто не позволил Гитлеру покорить Европу и мир", - сказал Зеленский.