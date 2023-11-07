RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Такой указ глава государства подписал сегодня, 7 ноября.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, обнародованный на сайте Офиса президента.

В персональном составе Ставки верховного главнокомандующего был утвержден новый командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины Сергей Лупанчук, назначенный 3 ноября после увольнения с этой должности Виктора Хоренко.

Последний также был выведен данным указом №736/2023 из состава Ставки.

"Согласно статье 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Лупанчука Сергея Константиновича - командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего В.Хоренко", - говорится в публикации.

Также отмечается, что соответствующий указ вступает в силу со дня опубликования.

Что предшествовало

Напомним, 3 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Хоренко с должности командующего ССО ВСУ. На этот пост назначили полковника Сергея Лупанчука. 

Между тем, в открытых источниках нет подробной информации о его предыдущей деятельности. Как отметил глава государства, Лупанчук является опытным офицером. Зеленский добавил, что бывший командующий ССО генерал Виктор Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Минобороны.

Позже в СМИ появилась информация, что Хоренко не знал о планах об увольнении. Также сообщалось, что его уволили по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Более подробно о бывшем командующем ССО Хоренко можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский