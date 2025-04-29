Зеленский обновил положение о контроле президента за деятельностью ВСУ: что изменилось

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение об осуществлении контроля президента за деятельностью Вооруженных сил и других военных формирований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Согласно документу, ряд изменений внесен в положение об осуществлении контроля Президента Украины за деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований, утвержденного Указом президента Украины от 14 февраля 2015 года № 84/2015 "Об усилении контроля за деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований".
Указ предусматривает следующие изменения:
1) В пункте 5 слова "О разведывательных органах Украины" заменить словами "О разведке".
2) Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
6. Объектами контроля являются:
7. Осуществление контроля организуется и проводится Инспекцией по вопросам контроля за деятельностью военных формирований Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины (далее - Инспекция).
3) В абзаце втором пункта 10 слова "Администрации Президента Украины" заменить словами "Офиса Президента Украины".
4) В пункте 11 слова "Главы Администрации Президента Украины" заменить словами "Руководителя Офиса Президента Украины".
5) Пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:
17. По результатам инспектирования (проверки) составляется акт, который подписывается руководителем инспекционной комиссии (инспекторской группы) и членами комиссии (группы), а также готовятся выводы для доклада Президенту Украины.
18. После рассмотрения президентом Украины выводов и акта по результатам инспектирования (проверки) такой акт доводится до сведения органа управления объекта контроля и в случае необходимости - соответствующих государственных органов для принятия необходимых мер реагирования.
6) В абзаце первом пункта 19 слово "двухнедельный" заменить словом "месячный".
Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о комплексных изменениях в подготовке военных.
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