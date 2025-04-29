Зеленский обновил положение о контроле президента за деятельностью ВСУ: что изменилось

Согласно документу, ряд изменений внесен в положение об осуществлении контроля Президента Украины за деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований, утвержденного Указом президента Украины от 14 февраля 2015 года № 84/2015 "Об усилении контроля за деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований".

Указ предусматривает следующие изменения:

1) В пункте 5 слова "О разведывательных органах Украины" заменить словами "О разведке".

2) Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

6. Объектами контроля являются:

Генеральный штаб ВСУ, Командование объединенных сил, командование и штабы видов, отдельных родов войск (сил) ВСУ, подчиненные им органы военного управления, войска (силы), высшие военные учебные заведения, учреждения и организации, а также органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений, учреждения и организации, не относящиеся к видам и отдельным родам войск (сил) ВСУ;

Главное управление Национальной гвардии Украины, оперативно-территориальные объединения, соединения, воинские части и подразделения, высшие учебные заведения, учебные воинские части (центры), базы, учреждения и учреждения, не входящие в состав оперативно-территориальных объединений Национальной гвардии Украины;

Администрация Государственной пограничной службы Украины и ее территориальные органы, Морская охрана, органы охраны государственной границы, учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, подразделения специального назначения, органы обеспечения, входящих в состав Государственной пограничной службы Украины;

Администрация Государственной специальной службы транспорта и бригады, полки, отдельные батальоны, подразделения охраны, органы обеспечения, учебный центр, учреждения, предприятия и учреждения, входящие в состав Государственной специальной службы транспорта;

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, ее территориальные органы, территориальные подразделения, учреждения, учреждения и организации;

Управление государственной охраны Украины и подчиненные ему подразделения, учреждения и учебные заведения.

7. Осуществление контроля организуется и проводится Инспекцией по вопросам контроля за деятельностью военных формирований Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины (далее - Инспекция).

3) В абзаце втором пункта 10 слова "Администрации Президента Украины" заменить словами "Офиса Президента Украины".

4) В пункте 11 слова "Главы Администрации Президента Украины" заменить словами "Руководителя Офиса Президента Украины".

5) Пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:

17. По результатам инспектирования (проверки) составляется акт, который подписывается руководителем инспекционной комиссии (инспекторской группы) и членами комиссии (группы), а также готовятся выводы для доклада Президенту Украины.

18. После рассмотрения президентом Украины выводов и акта по результатам инспектирования (проверки) такой акт доводится до сведения органа управления объекта контроля и в случае необходимости - соответствующих государственных органов для принятия необходимых мер реагирования.

6) В абзаце первом пункта 19 слово "двухнедельный" заменить словом "месячный".