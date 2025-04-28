Сырский заявил о комплексных изменениях в подготовке военных: чего ожидать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сырского.

По словам Сырского, во время комплексного совещания были обсуждены усилия по комплектованию должностей инструкторов:

в воинских частях;

в боевых бригадах;

в учебных центрах;

на профессиональной подготовке самих инструкторов и сержантов

Также был заслушан доклад заместителя Главнокомандующего ВС Украины бригадного генерала Олега Апостола, который курирует направление базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

БОВП

"В этой области остается немало нерешенных вопросов; они были проанализированы во время совещания - вместе с предложениями для их действенного решения. В то же время реализуется много эффективных проектов, начиная с пилотных и масштабируя их на все Вооруженные Силы", - добавил Сырский.

Среди проектов, как рассказал главнокомандующий ВСУ, есть информационно-коммуникационная система "Портал изучения и внедрения опыта". Она же позволит систематизировать и распространять опыт боевых подразделений, накапливать материалы анализа проведенных действий (АПД).

В том же числе вносят изменения в действующие курсы подготовки:

в стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин;

снайперов.

"Что также важно, уже модернизирована программа БЗВП в части тактической догоспитальной помощи, а именно - особенностей использования турникетов. Уточнили подход, увеличили количество времени для занятий по этому модулю", - заявил Сырский.

Привлечение в армию граждан в возрасте 18 - 24 лет

Отдельное внимание было уделено проекту с привлечением в ВСУ граждан в возрасте 18-24 лет. По словам Сырского, сейчас усиливается работа для повышения мотивации молодых контрактников. В проекте участвуют уже 24 бригады ВСУ.

"Определил задачи, в частности для усиления групп инструкторов в рамках проекта", - добавил он.