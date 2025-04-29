Зеленський оновив положення про контроль президента за діяльністю ЗСУ: що змінилося

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до положення про здійснення контролю президента за діяльністю Збройних сил та інших військових формувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
Згідно з документом, низка змін внесена до положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань, затвердженого Указом президента України від 14 лютого 2015 року № 84/2015 "Про посилення контролю за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань".
Указ передбачає такі зміни:
1) У пункті 5 слова "Про розвідувальні органи України» замінити словами "Про розвідку".
2) Пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
6. Об’єктами контролю є:
7. Здійснення контролю організовується і проводиться Інспекцією з питань контролю за діяльністю військових формувань Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України (далі - Інспекція).
3) В абзаці другому пункту 10 слова "Адміністрації Президента України" замінити словами "Офісу Президента України".
4) У пункті 11 слова "Глави Адміністрації Президента України" замінити словами "Керівника Офісу Президента України".
5) Пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:
17. За результатами інспектування (перевірки) складається акт, який підписується керівником інспекційної комісії (інспекторської групи) та членами комісії (групи), а також готуються висновки для доповіді президентові України.
18. Після розгляду президентом України висновків та акта за результатами інспектування (перевірки) такий акт доводиться до відома органу управління об’єкта контролю і в разі потреби - відповідних державних органів для вжиття необхідних заходів реагування.
6) В абзаці першому пункту 19 слово "двотижневий" замінити словом "місячний".
Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оголосив про комплексні зміни в підготовці військових.
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