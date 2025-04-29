Зеленський оновив положення про контроль президента за діяльністю ЗСУ: що змінилося

Згідно з документом, низка змін внесена до положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань, затвердженого Указом президента України від 14 лютого 2015 року № 84/2015 "Про посилення контролю за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань".

Указ передбачає такі зміни:

1) У пункті 5 слова "Про розвідувальні органи України» замінити словами "Про розвідку".

2) Пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

6. Об’єктами контролю є:

Генеральний штаб ЗСУ, Командування об’єднаних сил, командування і штаби видів, окремих родів військ (сил) ЗСУ, підпорядковані їм органи військового управління, війська (сили), вищі військові навчальні заклади, установи та організації, а також органи військового управління, з’єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, що не належать до видів та окремих родів військ (сил) ЗСУ;

Головне управління Національної гвардії України, оперативно-територіальні об’єднання, з’єднання, військові частини і підрозділи, заклади вищої освіти, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України;

Адміністрація Державної прикордонної служби України та її територіальні органи, Морська охорона, органи охорони державного кордону, заклади освіти, науково-дослідні установи, підрозділи спеціального призначення, органи забезпечення, що входять до складу Державної прикордонної служби України;

Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту і бригади, полки, окремі батальйони, підрозділи охорони, органи забезпечення, навчальний центр, заклади, підприємства та установи, що входять до складу Державної спеціальної служби транспорту;

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, її територіальні органи, територіальні підрозділи, заклади, установи та організації;

Управління державної охорони України і підпорядковані йому підрозділи, установи та заклади освіти.

7. Здійснення контролю організовується і проводиться Інспекцією з питань контролю за діяльністю військових формувань Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України (далі - Інспекція).

3) В абзаці другому пункту 10 слова "Адміністрації Президента України" замінити словами "Офісу Президента України".

4) У пункті 11 слова "Глави Адміністрації Президента України" замінити словами "Керівника Офісу Президента України".

5) Пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

17. За результатами інспектування (перевірки) складається акт, який підписується керівником інспекційної комісії (інспекторської групи) та членами комісії (групи), а також готуються висновки для доповіді президентові України.

18. Після розгляду президентом України висновків та акта за результатами інспектування (перевірки) такий акт доводиться до відома органу управління об’єкта контролю і в разі потреби - відповідних державних органів для вжиття необхідних заходів реагування.

6) В абзаці першому пункту 19 слово "двотижневий" замінити словом "місячний".