Зеленський схвалив зелені номера для електромобілів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №10405, яким передбачаються зелені номера для електромобілів. Про це свідчить інформація на сторінці закону на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зокрема, документом доручається Міністерству внутрішніх справ, Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Міністерству охорони здоров'я, Державній службі з надзвичайних ситуацій протягом 6 місяців після офіційної публікації документа ввести номера для електромобілів із зеленим кольором шрифту, а також встановити вимоги до паркомісць для електрокарів. Також законом даним відомствам доручається вести дорожні знаки "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Документ передбачає і штрафи за порушення вимог до паркомісць для електромобілів. Законом визначаються штрафи в розмірі 340-510 гривень за зупинку або стоянку авто на місці для електрокарів або створення перешкод водіям таких авто. Відзначимо, що інспекторам з паркування надається право в такому випадку затримати автомобіль порушника, в тому числі за допомогою евакуатора.

Нагадаємо, 11 липня Верховна рада України прийняла законопроект №10405, яким передбачаються зелені номера для електромобілів. Документ підтримали 233 народних депутата.

Як писало РБК-Україна раніше, за півроку український автопарк поповнили майже 3,2 тис. електромобілів. Таким чином, попит на електромобілі в Україні зріс на 58% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Додамо також, з 1 липня 2019 року набувають чинності зміни до державних будівельних норм з проектування автостоянок і гаражів. Згідно з ними, в Україні вводиться обов'язкова вимога - обладнати зарядками для електрокарів мінімум 5% машиномісць на парковках, що будуються або реконструюються.