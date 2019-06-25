Електрозарядки на парковках з 1 липня будуть обов'язковими

Фото: электромобили (Рe360.yale.edu)

Поки зарядками облаштують тільки 5% машиномісць

Нові зміни у державні будівельні норми щодо проектування автостоянок і гаражів вступають в дію з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Відповідно до нових норм, в Україні вводиться обов’язкова вимога - облаштовувати зарядками для електрокарів мінімум 5% машиномісць на парковках, що будуються або реконструюються.

Як зазначили в прес-службі, у 2015 році в Україні налічувалося всього 500 електрокарів, а зараз майже 13 тисяч. Тільки цієї весни попит на електромобілі серед українців зріс на 67%.

У Мінрегіоні оголосили про плани, щоб до 2030 року всі парковки в Україні стали на 100% облаштовані електрозарядками.

Нагадаємо, у проекті змін до Державних будівельних норм пропонуються встановлювати туалети на нових або реконструйованих зупинках громадського транспорту. Згідно з проектом змін у ДБН, окрім електронних табло, таблиць з розкладом та схемою руху на зупинках громадського транспорту необхідно передбачати громадські вбиральні.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 вересня під час будівництва нових і реконструкції існуючих трас на в’їздах у населені пункти мають обов’язково влаштовуватися спеціальні острівці для зниження швидкості руху.