Зеленський схвалив закон про планування законопроектних робіт

Президент Володимир Зеленський підписав у понеділок, 21 жовтня, законопроект №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про планування і системності у законотворчій діяльності Верховної Ради". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Законом передбачається ввести планування законопроектних робіт. Згідно з документом, за поданням спікера Верховної ради, з урахуванням пропозицій комітетів, парламент затверджує план законопроектних робіт ВР, який включає перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні терміни і осіб, відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення і розгляду законопроектів.

При цьому план законопроектних робіт Ради повинен враховуватися при формуванні та внесення змін до порядку денного сесії парламенту.

Нагадаємо, 9 жовтня законопроект схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна раніше, даний проект закону в другому читанні ВР схвалила 3 ​​жовтня. А в першому читанні проект був прийнятий 13 вересня.