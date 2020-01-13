Зеленський схвалив введення реєстру педофілів

Глава держави Володимир Зеленський сьогодні, 13 січня, підписав законопроект №0887 (№6607 - в ВР 8 скликання) про реєстр педофілів. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 13 січня.

Відповідно до закону, Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього (реєстр) - автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збору, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітнього, в тому числі осіб, судимість яких за такі злочини знята або погашена у встановленому законом порядку. Його власником є ​​Міністерство юстиції України.

До реєстру вносяться відомості про прізвище, ім'я, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочини, за які він був засуджений, вид кримінального покарання, який до нього було застосовано, інформацію про фактично відбуте їм покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду.

"Інформація про особу вноситься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. В разі якщо особа вчинила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього до створення реєстру, інформація про таку особу вноситься до реєстру на підставі постанови суду за місцем проживання особи або місця відбування ним покарання за клопотанням прокурора", - йдеться у тексті закону.

Визначено, що користувачами реєстру є керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції та Державного бюро розслідувань.

Також закон визначає, хто має право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі.

Підкреслимо, в редакції закону до першого читання також передбачалося введення хімічної кастрації педофілів, проте з їх згоди. До другого читання цю норму прибрали з документа.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна рада відхилила раніше ветований президентом Володимиром Зеленським законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію.

Так, 4 вересня глава держави ветував законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, 11 липня парламентарії схвалили за основу і в цілому законопроект №6449 про відповідальність за педофілію. Парламентарії також прийняли за основу в першому читанні схожий за змістом законопроект №6607 про реєстр і хімічну кастрацію педофілів. Однак там була передбачена згода засудженого на хімкастрацію.