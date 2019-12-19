Рада схвалила введення реєстру педофілів

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи прийняли у другому читанні законопроект, який схвалила за основу ВР 8 скликання

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №0887 (№6607 - у ВР 8 скликання) про реєстр педофілів, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 325 нардепів.

Так, Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої (реєстр) - автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збору, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього, в тому числі осіб, судимість яких за такі злочини знята або погашена у встановленому законом порядку Його власником є Міністерство юстиції України.

Положенням про реєстр, порядок його формування та ведення затверджуються Мін'юстом.

До реєстру вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місце проживання або перебування, злочину, за який він був засуджений, виду кримінального покарання, до нього був застосований, інформацію про фактично відбутого нею покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду.

"Інформація про особу вноситься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. У разі якщо особа вчинила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканності неповнолітнього до створення реєстру, інформація про таку особу вноситься до реєстру на підставі ухвали суду за місцем проживання особи або місцем відбування ним покарання за клопотанням прокурора ", - йдеться в тексті закону.

Визначено, що користувачами реєстру є керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції і Державного бюро розслідувань.

Право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі мають:

сільські, селищні та міські голови, керівники державних адміністрацій, інших органів державної влади та місцевого самоврядування - щодо осіб, які претендують на зайняття посади керівника (заступника керівника) дошкільного навчального закладу, середнього навчального закладу, позашкільного навчального закладу, закладу охорони здоров'я чи іншого закладу і організації, зобов'язаною здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру малолітнім особам, які належать до сфери їх управління;

керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я чи іншого закладу і організації, зобов'язаною здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального або соціального характеру таким особам, у зв'язку з вирішенням питання про прийняття людини на роботу;

будь-яка фізична особа інформації про себе;

будь-яка фізична особа за інформацією про іншому особи, за наявності засвідченої у відповідності з вимогами ЗУ "ПРО нотаріат" згоди особи, щодо якої така інформація запитується

Підкреслимо, в редакції закону до першого читання також передбачалося введення хімічної кастрації педофілів, але з їх згоди. До другого читання цю норму прибрали з документа.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна рада відхилила раніше ветований президентом Володимиром Зеленським законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, передбачає примусову хімічну кастрацію.

4 вересня Зеленський ветував законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, передбачає примусову хімічну кастрацію.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, 11 липня парламентарі схвалили за основу і в цілому законопроект №6449 про відповідальності за педофілію. Парламентарії також прийняли за основу в першому читанні схожий за змістом законопроект №6607 про реєстр і хімічної кастрації педофілів. Однак там передбачається передбачити згода засудженого на химкастрацию.