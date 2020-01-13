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Кабмін просить ухвалити закон про направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу

Новини » Політика     13.01.2020 - 14:33
Кабмін просить ухвалити закон про направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Кабміні чекають на ухвалення парламентом законопроекту №2589 у другому читанні

Кабінет міністрів України просить Верховну раду ухвалити у другому читанні закон щодо направлення 2 млрд гривень на фонд розвитку підприємництва. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

У Кабміні зазначили, що закон слід ухвалити якнайшвидше.

"Щодо згаданого сьогодні вже законопроекту стосовно створення фонду розвитку підприємництва, бажано, щоб законопроект був ухвалений якнайшвидше, і ми будемо вдячні парламенту за це. Тут кожен день має значення", - заявив Кулеба.

Також в уряді закликали Раду прийняти закон про повну загальну середню освіту.

"Ми бачимо, що не включений у порядок денний проект закону про повну загальну середню освіту і розуміємо чому. Сподіваємося, що закон буде ухвалений найближчим часом з огляду на його важливість", - додав він.

Нагадаємо, ВР планує направити 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні. Нардепи у кінці грудня підтримали відповідний проект закону № 2589 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва" за основу в першому читанні. За нього проголосували 275 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів готує до запуску програму з підтримки мікро- та малого підприємництва, яка почне свою роботу з 1 лютого 2020 року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років.

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