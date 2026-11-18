Зеленский о встречах в Китае

По словам президента, он рассчитывает на встречу со представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Также запланированы переговоры с европейскими лидерами по поводу новых шагов в переговорах с РФ.

Зеленский говорит, что Украина четко фиксирует стремление к миру и всегда работает конструктивно.

"Американские представители говорили о том, что в Берлине на наших встречах дадут необходимую информацию о переговорах Президента США, которые сейчас проходят и в Китае в том числе. И мы будем слышать информацию из Китая и от других стран, и от других лидеров - наших партнеров", - говорит он.

Встреча "Коалиции желающих"

Зеленский напомнил, что 19 ноября пройдет важная встреча "Коалиции желающих". Украина и партнеры делают все возможное, чтобы Коалиция была действенной.

"Готовим новые пакеты поддержки для Украины - для нашей обороны, прежде всего, для нашей энергетики. Будут и двусторонние встречи, которые должны дать больше Украине и нашей дипломатии", - уточнил он.

По мнению президента, у Украины и Европы есть четкая общая позиция:

вопросы Украины должны решаться с участием Украины,

вопросы Европы должны решаться с участием Европы.

"Только такой подход и будет. Я благодарю всех, кто помогает и кто продвигает сильную повестку дня для окончания этой войны", - заверил он.