Украина ожидает информации о переговорах президента США Дональда Трампа в Китае и будет готовить следующие шаги для окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, он рассчитывает на встречу со представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Также запланированы переговоры с европейскими лидерами по поводу новых шагов в переговорах с РФ.
Зеленский говорит, что Украина четко фиксирует стремление к миру и всегда работает конструктивно.
"Американские представители говорили о том, что в Берлине на наших встречах дадут необходимую информацию о переговорах Президента США, которые сейчас проходят и в Китае в том числе. И мы будем слышать информацию из Китая и от других стран, и от других лидеров - наших партнеров", - говорит он.
Зеленский напомнил, что 19 ноября пройдет важная встреча "Коалиции желающих". Украина и партнеры делают все возможное, чтобы Коалиция была действенной.
"Готовим новые пакеты поддержки для Украины - для нашей обороны, прежде всего, для нашей энергетики. Будут и двусторонние встречи, которые должны дать больше Украине и нашей дипломатии", - уточнил он.
По мнению президента, у Украины и Европы есть четкая общая позиция:
"Только такой подход и будет. Я благодарю всех, кто помогает и кто продвигает сильную повестку дня для окончания этой войны", - заверил он.
Ранее РБК-Украина писало, что 16 ноября украинская переговорная команда провела разговор с представителями США и Европы. В нем принимали участие американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Зеленский подчеркнул, что команда Украины "работает максимально конструктивно", и добавил, что страна нуждается в "достойном завершении войны и гарантированной безопасности".
Кроме того, ЕС выразил готовность присоединиться к переговорам по завершению войны в Украине. Среди возможных вариантов - проведение следующего раунда встреч на территории Европы.