Зеленський про зустрічі у Китаї

За словами президента, він розраховує на зустріч із спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Також заплановані перемовини з європейськими лідерами щодо нових кроків в перемовинах із РФ.

Зеленський каже, що Україна чітко фіксує своє прагнення до миру і завжди працює конструктивно.

"Американські представники говорили про те, що у Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини Президента США, які зараз відбуваються і в Китаї в тому числі. І ми будемо чути інформацію з Китаю і від інших країн, і від інших лідерів - наших партнерів", - каже він.

Зустріч "Коаліції охочих"

Зеленський нагадав, що 19 листопада пройде важлива зустріч "Коаліції охочих". Україна і партнери роблять все можливе, щоб Коаліція була дієвою.

"Готуємо нові пакети підтримки для України - для нашої оборони передусім, для нашої енергетики. Будуть і двосторонні зустрічі, які повинні дати більше Україні та нашій дипломатії", - уточнив він.

На думку президента, Україна та Європа має чітку спільну позицію:

питання України повинні вирішуватись за участі України,

питання Європи повинні вирішуватись за участі Європи.

"Тільки такий підхід і буде. Я дякую всім, хто допомагає і хто просуває сильний порядок денний для закінчення цієї війни", - запевнив він.