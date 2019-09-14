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Зеленський визнав, що Центральний міст у Дніпрі був зданий вчасно

Новини » Політика    14.09.2019 - 15:32
Зеленський визнав, що Центральний міст у Дніпрі був зданий вчасно
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Зеленський оглянув капітально відремонтований Центральний міст

Президент України Володимир Зеленський оглянув капітально відремонтований Центральний міст і визнав, що переправу відкрили вчасно. Про це він сказав під час візиту до Дніпра 14 вересня, передає РБК-Україна.

"Міст відкритий, і відкритий вчасно. Сховали там якісь недоліки або просто чіпляються до мера – висновки зробить спеціальна комісія", – заявив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що візьме ситуацію з правоохоронцями під свій контроль.

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