ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОГОЛОСИВ ПРО РОЗПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Президент України Володимир Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради. Про це він заявив у промові під час урочистого засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я розпускаю Верховну раду", - сказав він.

Зеленський заявив, що у Верховної ради тепер є два місяці.

Нагадаємо, церемонія інаугурації новообраного президента України Володимира Зеленського відбувається 20 травня під час урочистого засідання Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, за три дні до вступу на посаду нового глави держави у парламенті оголосили про відсутність коаліції. "Народний фронт" – друга за чисельністю фракція, заявив про вихід з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості.

У фракцій є 30 днів - до 16 червня. Далі президент мав би розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Але, оскільки Раду не можна розпускати менше ніж за півроку до завершення її повноважень, ця опція новому президенту Зеленському стане теоретично недоступною.

Найбільш очікуваним кроком від нового президента України Володимира Зеленського є зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента, на що вказали 53,7% респондентів. Необхідність "Ініціювати розпуск нинішнього складу Верховної ради і проведення дострокових парламентських виборів" серед перших кроків бачать 38,1% респондентів.

Зазначимо, чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг", в наступний парламент можуть пройти шість партій.