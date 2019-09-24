Зеленський пояснив вето закону про імпічмент, прийнятого Радою 8 скликання

Президент України Володимир Зеленський пояснив вето закону про імпічмент президента, прийнятого Верховною радою 8 скликання. Так, на сайті парламенту опубліковані пропозиції президента до ветованого законопроекту.

Зазначимо, президент висловив ряд зауважень до проекту закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України". Більш детальніше розглянемо зауваження, що стосується саме процедури імпічменту.

"Не можу погодитися також із пропонованим законом підходом щодо унормування в одному законодавчому акті питань організації та порядку діяльності як тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, так і спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної ради України", - зазначає глава держави.

Президент наголошує, що за статтею 89 Конституції України Рада у межах своїх повноважень може створювати ТСК для підготовки і попереднього розгляду питань (частина друга), а також для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює ТСК, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Ради (частина третя).

Як і комітети, тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії є органами парламенту, що утворюються виключно з числа народних депутатів України.

Вказано, що передбачене пунктом 10 частини першої статті 85 Конституції України повноваження парламенту щодо усунення президента України з поста в порядку особливої процедури пов'язане із сукупністю конституційних норм, на яких ґрунтується інститут президента, зокрема зі статтею 111 КУ.

Так, стаття 111 Основного закону, унормовуючи процедуру імпічменту, встановлює, що для проведення розслідування Верховна рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі; висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні ВР (частини третя і четверта). Отже, статус та порядок діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, що створюється ВР згідно зі статтею 111 Конституції України для проведення розслідування під час імпічменту, суттєво відрізняється від статусу та порядку діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, утворюваних парламентом відповідно до статті 89 Конституції України.

"З огляду на зазначене унормування питань діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, а також тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій в одному законодавчому акті є невиправданим і таким, що не випливає з положень Конституції України. Ураховуючи викладене, повертаю закон… для повторного розгляду та пропоную узгодити його положення з вимогами Конституції України", - підкреслює Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський 23 вересня ветував законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України" (в новому скликанні реєстраційний номер проекту 0979), у якому передбачена процедура імпічменту президента.

Як писало РБК-Україна, спікер парламенту попереднього скликання Андрій Парубій 12 червня підписав законопроект №1098. Глава ВР підкреслював, що документ був переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Відзначимо, парламент 6 червня схвалив у другому читанні законопроект №1098. За документ проголосували 279 парламентаріїв. Так, у кінці квітня нардепи прийняли за основу в першому читанні законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії.