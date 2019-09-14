Зеленський пояснив вето Виборчого кодексу

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради текст пропозицій до нового Виборчого кодексу за відкритими списками, ухваленого Верховною радою 8 скликання. Про це йдеться на сайті парламенту.

Так, на сайті ВР зазначено, що "документ готується до розгляду з вето президента".

"Кодексом декларується модель виборчої системи, спрямованої на скасування мажоритарної складової виборів та запровадження пропорційної системи з відкритими регіональними списками. Однак, аналіз положень Кодексу, якими визначається порядок застосування виборчої квоти, розподілу депутатських мандатів і визначення обраних кандидатів у виборчому регіоні та у загальнодержавному виборчому окрузі, дає підстави для висновку про фактичне збереження складової, характерної для пропорційної системи із закритими списками", - йдеться у тексті пропозицій.

Окрім того, у пропозиціях зазначено, що Виборчий кодекс, який надійшов на підпис президенту, містить положення, які не відповідають Конституції України, а також не враховують останні зміни до виборчого законодавства.

"Не можу підтримати Виборчий кодекс України у запропонованій редакції, повертаю його для повторного розгляду та пропоную доопрацювати з урахуванням наведених зауважень з метою забезпечення належної регламентації виборчого процесу, створення умов для вільного волевиявлення громадян України на основі конституційних принципів і демократичних стандартів організації та проведення виборів, унеможливлення будь-яких зловживань та маніпуляцій під час проведення виборів", - йдеться у тексті пропозицій президента.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Зеленський повернув до Ради закон про новий Виборчий кодекс, прийнятий парламентом попереднього скликання. Документ був ветований.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій у кінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс. При цьому підписання документа нардепи розблокували ще 12 липня.

Підкреслимо також, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук відзначав, що новий Виборчий кодекс України був прийнятий з порушенням регламенту ВР.

Так, 11 липня нардепи 8 скликання у другому читанні після ряду провальних голосувань прийняли новий Виборчий кодекс з відкритими списками.