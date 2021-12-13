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Міноборони про ситуацію навколо України: так РФ примушує до діалогу з незручних питань

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 15:42
Міноборони про ситуацію навколо України: так РФ примушує до діалогу з незручних питань Фото: війська біля України - це примус РФ до діалогу з незручних питань (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація довкола українських кордонів залишається складною, РФ продовжує перекидати війська для підтримання напруги в регіоні. Такі дії мають тактичну мету.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони.

Повідомляється, що здійснюється передислокація особового складу російських військ з районів проведення навчань. Втім, по завершенню навчань до пунктів постійної дислокації повертається лише особовий склад, а бойова та інша військова техніка залишається поблизу українського кордону.

"Такі дії мають тактичну мету - це тиск на владу України та тиск на владу інших держав задля примусу до діалогу з незручних питань, які вкрай важливі для РФ", - йдеться у повідомленні.

Стратегічна мета таких цілей - це відновлення повного контролю над Україною, а також зрив євроатлантичних прагнень нашої держави, повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, соціолог оцінив готовність українців дати відсіч РФ у разі вторгнення.

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