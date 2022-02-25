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Вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи, - Зеленський

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П'ятниця 25 лютого 2022 13:32
Вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський назвав війну з Російською Федерацією - початком війни агресора проти Європи. Закликав європейських союзників допомагати нашій країні активніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

"Це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити, саме ділити кордони силою", - заявив президент.

За словами Зеленського, ракетно-бомбові удари в Україні, танкові колони та авіанальоти нагадують часи Другої світової війни.

"Впевнений, ви це бачите – ви всі, вся Європа. Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтеся з цим робити. Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?", - запитав президент.

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