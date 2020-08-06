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Зеленський пояснив призначення Кравчука в ТКГ

Донецька область, Четвер 06 серпня 2020 11:40
Зеленський пояснив призначення Кравчука в ТКГ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент розповів, яка людина має очолювати ТКГ

Український президент Володимир Зеленський пояснив призначення першого президента України Леоніда Кравчука в Тристоронню контактну групу. Він розповів, людина з якими якостями має очолювати ТКГ.

Про це Зеленський розповів на брифінгу.

Він сказав, що було декілька кандидатур на цю посаду.

"Я вважаю, що очолювати групу повинна потужна, мудра, освічена людина, яка має авторитет по всій Україні. І в окупованій частині. Це дуже важливо для головуючого ТКГ", - заявив він.

Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ у Часовому Яру.

Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ у Часовому Яру.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 6 серпня 2020 р.

Зеленський подякував попередньому очільнику Леоніда Кучмі за його роботу.

"Я йому (Кучмі, - ред.) вдячний за складну роботу, він дійсно втомився. Тут немає інших причин. Ми йому вдячні і запросили Леоніда Макаровича", - додав він.

Нагадаємо, новий глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що "особливий статус" Донбасу в якості компромісу може полягати в особливій системі управління регіоном.

За його словами, Україна не відмовлялася від "формули Штайнмайєра", яка регулює порядок проведення виборів на Донбасі і дію "особливого статусу".

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