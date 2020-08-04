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Кравчук: ми не відмовлялися від "формули Штайнмайєра"

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 19:31
Кравчук: ми не відмовлялися від "формули Штайнмайєра"
Фото: Леонід Кравчук
Автор: Максим Зайченко

Він також підкреслив, що поки немає розуміння, як її імплементувати

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна не відмовлялася від "формули Штайнмайєра" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. При цьому він підкреслює складність її впровадження на практиці.

Про це Кравчук сказав в ефірі каналу "112 Україна".

"Про формулу Штайнмайєра безпосередньо розмови не було. Але я не виключаю, що він буде. Ми ніколи не відмовлялися, президент Зеленський, наші дипломати та інші посадові особи ... ми не відмовлялися від формули Штайнмайєра", - сказав він.

Кравчук також підкреслив, що поки немає розуміння, як її імплементувати.

"Інша справа, як її розуміти, як її імплементувати. Це вже механізм введення формули в практичне життя. Як це зробити? Це вже потрібно думати, обговорювати та пропонувати. А саму формулу потрібно приймати, тому що вона схвалена, в тому числі, і підписами в Тристоронньої контактній групі ", - зазначив він.

Нагадаємо, закон про "особливий статус" ОРДЛО на тимчасовій основі набирає чинності після проведення там виборів. Конкретний текст "формули Штайнмайєра" Україна узгодила восени 2019 року, який належить ввести в цей закон.

Відзначимо, за підсумками обговорення закону про особливий статус Донбасу з російською стороною у ході засідання Тристоронньої контактної групи не вдалося досягти консенсусу навіть по преамбулі, оскільки РФ вимагає прибрати з неї згадка про реінтеграцію переселенців.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту Дмитро Разумков раніше заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки за певних умов.

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