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Зеленський: якщо не закрити небо, ракети Росії падатимуть на країни НАТО

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 00:34
Зеленський: якщо не закрити небо, ракети Росії падатимуть на країни НАТО Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворі. Глава держави знову закликав НАТО закрити небо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Там нічого не відбувалося, щоб могло загрожувати території РФ. І всього у 20 кілометрах звідти кордону НАТО. Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО, якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Росії, вона піде на війну. Ми мали рацію. Я говорив, "Північний потік-2" - це зброя, яка вдарить по всій Європі. Якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на будинки громадян країн НАТО", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті удару по Яворівському полігону загинули 35 осіб. Ще 134 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Володимир Зеленський
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