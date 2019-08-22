Зеленський обговорив питання Росії і G7 з прем'єром Канади

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 серпня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У ході бесіди сторони обговорили повернення Росії в "Велику сімку", передає прес-служба президента України.

У ході розмови Зеленський подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії в "Велику сімку" в умовах агресії, яка триває на Донбасі, і окупації Криму. Президент підкреслив, що в ситуації, коли і далі гинуть українці, необхідно не повертати Росію в "Сімку", а змушувати її виконувати свої зобов'язання.

Також Зеленський подякував Трюдо за готовність дотримуватися принципової позиції щодо неприйнятності повернення РФ в "Велику сімку", яку він продемонстрував ще під час минулорічного саміту G7 в Канаді.

Сторони домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії і захисту інтересів України після саміту G7 у Франції.

Також сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Під час розмови сторонами була відзначена неможливість відновлення членства РФ у G7 до тих пір, поки РФ систематично порушує норми міжнародного права і підриває європейську і світову безпеку.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп сказав 20 серпня, що було б доцільно дозволити РФ приєднатися до G7. При цьому Європейський союз виступив проти приєднання Росії до групи G7.