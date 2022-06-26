RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорив з Трюдо посилення військової допомоги Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У ході переговорів вони порушили тему посилення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.

За словами президента, вони з Трюдо обговорили "подальше нарощування оборонної підтримки України" і скоординували позиції перед самітами "Великої сімки" та НАТО.

Також Зеленський подякував канадському прем'єру за підтримку у стримуванні агресії Росії.

Нагадаємо, раніше канадський сенат схвалив законопроект, запропонований прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів.

Також ми писали, що Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаКанадаДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України