Зеленський обговорив з сенатором США посилення тиску на Росію

Президент Володимир Зеленський обговорив із сенатором США Робертом Портманом політичну ситуацію в Україні, зокрема парламентські дострокові вибори, а також ситуацію на Донбасі і посилення тиску на РФ для забезпечення належного виконання Мінських домовленостей. Про це повідомляє прес-служба АП.

За словами Зеленського, завдяки проведенню виборів до Ради вже у вересні може бути сформований новий уряд.

"Якщо б цей парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", - заявив він.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі та необхідні кроки для досягнення прогресу у мирному врегулюванні, передусім щодо припинення вогню та обміну заручниками.

Зеленський відзначив активну позицію Сенату США у запровадженні санкцій проти Росії та наданні Україні військової допомоги. Було підкреслено необхідність подальшого тиску на РФ з метою забезпечення належного виконання Мінських домовленостей.

"Президент Володимир Зеленський та сенатор Роберт Портман також обговорили актуальні питання реалізації реформ, які мають наблизити Україну до ЄС і НАТО. Крім цього, Глава держави подякував гостеві за підтримку України з боку Сенату США та лідерство Роберта Портмана як співголови Сенатського українського кокусу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, США сподіваються на плідну співпрацю з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, в делегації США промову на інавгурації президента Володимира Зеленського назвали вражаючою і потужною.

22 квітня президент США Дональд Трамп і Зеленський провели телефонну розмову. Президент Сполучених Штатів Америки привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України-2019.