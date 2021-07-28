ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну

Новость на русском →
США , Середа 28 липня 2021 22:31
Стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну Фото: Крісталіна Георгієва директор-розпорядник МВФ (twitter.com/KGeorgieva)
Автор: Сергій Пишкін

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, коли місія повернеться до України. Також вона позитивно оцінила телефону розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Георгієвої.

"Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо стійкого економічного прогресу України, досягнутого в рамках програми МВФ", - відзначає Крісталіна Георгієва.

Зокрема, директор-розпорядник додала, що сподівається на продовження продуктивної участі України та МВФ в рамках остаточних питань вже цього вересня.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що 28 липня о 17:00 відбудеться телефонна розмова президента Володимира Зеленського та директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Також, РБК-Україна писало, що Володимир Зеленський, зі свого боку, переконаний у тому, що Україна виконала усі зобов'язання перед МВФ, аби отримати черговий транш.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна МВФ Транш
NEWS
Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ: військові мають ефективно виконувати завдання
Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ: військові мають ефективно виконувати завдання
DAILY
Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям