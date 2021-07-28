Стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, коли місія повернеться до України. Також вона позитивно оцінила телефону розмову з президентом Володимиром Зеленським.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Георгієвої.
"Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо стійкого економічного прогресу України, досягнутого в рамках програми МВФ", - відзначає Крісталіна Георгієва.
Зокрема, директор-розпорядник додала, що сподівається на продовження продуктивної участі України та МВФ в рамках остаточних питань вже цього вересня.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що 28 липня о 17:00 відбудеться телефонна розмова президента Володимира Зеленського та директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.
Також, РБК-Україна писало, що Володимир Зеленський, зі свого боку, переконаний у тому, що Україна виконала усі зобов'язання перед МВФ, аби отримати черговий транш.